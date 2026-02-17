Bakan Yumaklı’dan İzmir’e yeni baraj müjdesi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan İzmirli çiftçilere müjdeli haber geldi. Bakan Yumaklı, İzmir Seklik Barajı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

220 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İzmir Bergama'nın üretim gücüne ve ekonomisine güç katacak 220 milyon TL maliyetli İzmir Seklik Barajı ve Sulaması tamamlandı. 2026 sulama sezonunda 1.500 dekar araziyi modern sulama teknikleriyle buluşturacak bu proje; su tasarrufu sağlarken, üretimde verimliliği de artıracak. Bölgemize ve İzmir'imize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı'nın paylaşımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İzmirli çiftçiler Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti.