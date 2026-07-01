Bakan Yumaklı’dan rekor hasat müjdesi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen arpa hasadı programı ile Karakeçili Eğribük Mera Islah ve Amenajman Projesi'ne katılarak üreticilere önemli müjdeler verdi. Türkiye'nin son yılların en bereketli dönemlerinden birini yaşadığını belirten Yumaklı, yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve bunun tarımsal üretime doğrudan yansıdığını söyledi.

"140 MİLYON TONLA TARİHİ REKOR GELEBİLİR"

Bu yılki üretim rakamlarının umut verici olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, öngörülerin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin 140 milyon tonluk bitkisel üretimle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını açıkladı. Buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 27 artışla 22 milyon 750 bin tona, arpa üretiminin ise yüzde 50 artışla 9 milyon tona çıkmasının beklendiğini belirten Yumaklı, "Bu rakamlar gerçekleşirse Cumhuriyet tarihinin en yüksek bitkisel üretimine ulaşacağız" dedi.

"TMO HER GRAM ÜRÜNÜ ALACAK"

Hasat döneminde üreticilerin mağdur edilmeyeceğinin altını çizen Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle tüm alımları gerçekleştireceğini söyledi. "TMO'ya getirilen ürünün her gramı alınacak" diyen Yumaklı, sadece 21 günde 1 milyon ton ürün alındığını, toplam alımın ise 2 milyon tona ulaştığını ifade etti. Üreticilere bugüne kadar 2 milyar liralık ödemenin de hesaplara aktarıldığını kaydetti.

İRAN KRİZİ İÇİN DESTEK MESAJI

İran'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tarımsal girdilerde oluşabilecek maliyet artışlarının yakından takip edildiğini belirten Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla destek çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hasat dönemi sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

TARSİM VE YANGIN UYARISI

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çeken Yumaklı, üreticilere TARSİM yaptırmaları çağrısında bulundu. Devletin sigorta primlerinin yüzde 70'ine kadar destek verdiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, hasat döneminde biçerdöver ve balya makinelerinden kaynaklanabilecek yangın riskine karşı da dikkatli olunmasını istedi.

KARAKEÇİLİ'DE 3 BİN DÖNÜMLÜK MERA ISLAHI

Program kapsamında Karakeçili Eğribük Mera Islah ve Amenajman Projesi'ni de inceleyen Bakan Yumaklı, Kırıkkale'de 3 bin dönümlük alanda modern mera ıslah çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Beş yıl sürecek proje ile mera verimliliğinin artırılacağını, kuraklığa dayanıklı ve protein değeri yüksek yem bitkilerinin yaygınlaştırılacağını belirten Yumaklı, güçlü tarım ve güçlü üretici hedefi doğrultusunda yatırımların süreceğini ifade etti.