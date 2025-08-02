Bakan Yumaklı’nın katılımıyla Çetintepe Barajı su tutmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla düzenlenen tören, Adıyaman'da büyük heyecan yarattı. Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada hem Türkiye'nin su yatırımlarına dair genel tabloyu hem de Adıyaman'a yönelik projeleri detaylarıyla açıkladı. Törene AK Parti Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Hüseyin Özhan'ın yanı sıra kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yumaklı baraj kapağını iş makinesiyle kapattı.

Çetintepe Barajı su tutma töreninde Bakan Yumaklı, iş makinesine çıkarak baraj kapaklarını kapatan beton blokları yerleştirdi. Ardından şantiye alanında çalışan işçilerle sohbet eden Bakan, daha sonra Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı ve sektör temsilcileriyle toplantı yaptı.

YUMAKLI: "SU HAYATTIR, GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törende yaptığı kapsamlı konuşmada, Türkiye'nin su ve sulama yatırımlarında geldiği noktayı aktararak, iklim krizinin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'nin artık "su stresi yaşayan ülkeler" kategorisinde olduğunu vurguladı. Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su hayattır' sözünü rehber edinerek ülkemize su yatırımları kazandırıyoruz. Adıyaman'a da bu kapsamda 41 milyar liralık yatırım yapıldı, 95 tesis hizmete alındı. Çetintepe Barajı da bu eserlerin en önemlilerinden biridir" dedi.

23 YILDA DEV YATIRIMLAR: 18 BİNDEN FAZLA ESER, 183 MİLYAR M³ DEPOLAMA KAPASİTESİ

DSİ'nin kuruluşundan bu yana 5,4 trilyon lira yatırım yaptığını ve 18.168 eseri halkın hizmetine sunduğunu ifade eden Yumaklı, Cumhuriyet ile yaşıt olan DSİ'nin bu eserlerin yüzde 60'ını son 23 yılda gerçekleştirdiğine dikkat çekti. 2002'de 504 olan depolama tesisi sayısının 1.298'e çıktığını, toplam depolama kapasitesinin ise yüzde 38 artarak 183,4 milyar metreküpe ulaştığını belirtti.

Adıyaman'a özel projeler: 2071'e kadar içme suyu, 1,8 milyar TL zirai gelir artışı

Yumaklı, Adıyaman özelinde yürütülen projelerle ilgili şunları söyledi: 180 bin dekar arazi sulamaya açıldı. Bitkisel üretim yüzde 18 arttı.

Tütün ve bademde Türkiye 1'inciliği elde edildi. Büyükbaş hayvan varlığı %34, süt üretimi %145 oranında arttı. Bu artışlarla çiftçilere 1,8 milyar TL ek zirai gelir sağlandı.

BARAJLAR, PROJELER VE GELECEK HEDEFLERİ

Bakan Yumaklı, Çetintepe Barajı ile birlikte şu projelerin de hayata geçirildiğini veya planlandığını ifade etti:

Koçali Barajı: Deprem sonrası revize edildi, aynı yerde inşa süreci sürüyor, 2028'de tamamlanacak.

Göksu Araban Projesi: Çetintepe Barajı ile 3 ilde toplam 600 bin dekar arazi sulanacak. İlk etapta Adıyaman'daki 220 bin dekar için çalışmalar başlatıldı. Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'a İçmesuyu Temini Projesi: 18 Ağustos'ta proje yapım ihalesi gerçekleştirilecek.Bebek 1 ve Bebek 2 Pompaj Sulama Projeleri: Toplam 59.610 dekar alanı sulayacak. Yıl sonunda tamamlanacak.

Gömükan Projesi: 8,5 milyar TL'lik yatırımla 73 bin dekar alan 2026'da sulamaya açılacak.

Çelikhan (Çat) Barajı Sulaması: 13 bin dekar alan 2026'da sulanacak. 69 yerleşim yeri taşkın koruma altına alındı. 850 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldı. Çetintepe: Cazibeli sulama, enerji ve içme suyu fonksiyonu bir arada

Yumaklı, 61 milyar TL'lik Göksu Araban Projesi'nin ilk etabı olan Çetintepe Barajı'na özel olarak şu bilgileri paylaştı: Barajda 460 milyon metreküp su depolanacak. 24 milyon kWh yıllık enerji üretilecek. Proje, sulama + içme suyu + enerji maksatlarına hizmet edecek. Tamamen cazibeli sistemle sulama sağlanacak, enerji tüketimi olmayacak.

"ADIYAMAN'IN TARIMSAL POTANSİYELİ ZİRVEYE ÇIKACAK"

Yumaklı, Çetintepe Barajı'nın bölgenin tarımsal kalkınmasında sıçrama yaratacağını, suya erişimin güvence altına alınacağını ve enerji üretimiyle ekonomik katkı sağlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çetintepe Barajımız, şimdiden Adıyaman'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun. Bu önemli projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." Törene AK Parti Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Hüseyin Özhan, DSİ yetkilileri, Adıyaman Valiliği, belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonrası alanda yapılan ziyaretlerde, Bakan Yumaklı işçilerle sohbet etti, ardından sektör toplantıları için valilik binasına geçti.