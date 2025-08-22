Haberler Yaşam Haberleri Bakanı Uraloğlu Iğdır Üniversitesi'ni ziyaret etti
Zengezur Koridoru’nun önemli unsurlarından biri olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı’nın temel atma töreni için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel’i ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da yer aldı.
Ziyaret kapsamında Rektör Gürel, Bakan Uraloğlu'na Üniversitemizin akademik yapısı, ihtisaslaşma alanı ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.
Üniversitenin, bölgenin kalkınmasına katkı sunacak nitelikli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Rektör Gürel, Zengezur Koridoru'nun sağlayacağı stratejik fırsatlara dikkat çekerek üniversitemizin halkla iç içe bir anlayışla hareket ettiğini ve bölgesel kalkınmaya yön verecek projelere öncülük ettiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Üniversitemizde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek gençlerin yetişmesine katkı sunan her türlü çalışmayı desteklediklerini belirtti. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

