Bakanlığa bağlı ekipler Küçükçekmece’de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi!

"İKİ BİNADA HASAR GÖRÜNMÜYOR"

Hasar tespitinin ardından açıklamalarda bulunan Afet Hasarları Tespit Dairesi Başkanı Tuğrul Sezdirmez, "6 Şubat depremleri sonrasında sahada bir takım hasar çalışmalarını yürütmüştük. Bugün burada İstanbul'umuzda yaşanan deprem sonrası yine hasar tespit çalışmalarını bakanlık olarak koordine ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından bakanlığımıza bildirilen en ufak bir yapı hasarına ilişkin bütün ekiplerimizle birlikte İstanbul'umuza intikal etmiş bulunmaktayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda binalarımızı inceliyoruz. Burada da bir binamızla ilgili ihbarımız vardı. İhbarlarımıza istinaden yanımızda getirdiğimiz bina takip cihazımız ve hasar tespit ekiplerimizle birlikte öncelikle iki binamızın da herhangi bir kayma vesaire söz konusu olup olmadığı konusunda bir incelemede bulunduk. Akabinde de hasar tespit ekiplerimiz binanın, 22 Nisan'la 23 Nisan arasındaki herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde en ufak bir çatlak ya da hasar olup olmadığı konusunda faaliyetlerini yürüttüler. Şu anda incelediğimiz iki binada da Allaha şükür herhangi bir hasar görünmüyor. Mevcut sistemde deprem sonrasında herhangi bir hasarın bulunmadığını söyleyebilirim. Bu konuda bütün ekiplerimizle birlikte gelen ihbarlar vatandaşlarımızdan aldığımız ihbarlara yönelik bütün ekiple can havliyle çalışıyoruz. Gelecek ihbarlar doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Bakan beyin açıkladığı yaklaşık 3 bin ekibimiz söz konusu. Bu ekiplerle birlikte gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirmeye hedefliyoruz" dedi.