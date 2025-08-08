Haberler Yaşam Haberleri Bakanlık harekete geçti! CHP'li belediyenin çevre katliamına ceza
Giriş Tarihi: 8.8.2025 10:33 Son Güncelleme: 8.8.2025 10:38

Bakanlık harekete geçti! CHP'li belediyenin çevre katliamına ceza

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ), Sivrihisar ilçesinde bir araziye vidanjörle atık su deşarj ettiği gerekçesiyle 668 bin lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık harekete geçti! CHP’li belediyenin çevre katliamına ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su boşaltıldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ve denetim yapan ekipler, atık su deşarjını gerçekleştiren vidanjörün plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada, vidanjörün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ) ait olduğu belirlendi.

Atık suyu herhangi bir önlem almadan ve mevzuata aykırı şekilde doğaya deşarj ettiği tespit edilen ESKİ hakkında, Çevre Kanunu'na istinaden 668 bin lira idari para cezası uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık harekete geçti! CHP'li belediyenin çevre katliamına ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz