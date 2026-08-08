Bakanlıktan afet konutları paylaşımı: Milletimize verdiğimiz sözün ispatı! 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm teslim edildi!

Deprem bölgesinde 2 yılda, 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanıp teslim edildiği anımsatılan açıklamada, Osmaniye'de 10 bin 377 konut, 1807 köy evi, 373 iş yeri olmak üzere 12 bin 557 bağımsız bölümün inşa edildiği kaydedildi.

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