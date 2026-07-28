Bakanlıktan darp edilen otizmli çocuğa destek

İddiaya göre geçtiğimiz hafta Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yaşanan olayda, otizmli olan Elmas Yağmur Özcan evlerinin önünde dolaşırken, komşularının saldırısına uğramış, gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar oluşan küçük çocuk hastanede yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Anne Emine Özcan'in şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış, şüpheliler şikayetini geri çekmesi için anneyi 'İfadeni çekmezsen burayı sana dar ederiz, seni çocuğunla birlikte gömeriz' diyerek tehdit ettikleri ileri sürülmüştü.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Bu kapsamda mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirilmiş, aileye ve çocuğa ihtiyaç duydukları psikososyal destek sağlanmış, hukuki süreç hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" denildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın da sürdüğü belirtildi. Anne Emine Özcan, şüpheliler hakkında birkaç kez şikayette bulunduğu, şüphelilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.