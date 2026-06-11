Bakanlıktan Diyarbakır’a dev sosyal hizmet kampüsü

Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihale edilen projede, her yaş grubuna ve ihtiyaca yönelik özel alanlar tasarlandı. Kampüs içerisinde yer alan tesisler ve kapasiteleri ise şu şekilde planlandı:

Çocuk Evleri Sitesi: 60 çocuk kapasiteli bu merkezde, 1 idari bina ve 6 çocuk evinin yanı sıra sosyal etkinlik alanları da bulunuyor. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile

Danışma Merkezi: 81 kişi kapasiteli merkez, tamamı tek katlı olarak planlanan 11 bloktan oluşuyor ve engelli bireylerin erişilebilirliği ön planda tutularak tasarlandı.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: 100 yatak kapasitesine sahip bu modern tesiste, yaşlılarımızın konforu için 30 çift kişilik ve 40 tek kişilik oda hazırlandı.

Kadın Konukevi: 40 kişi kapasiteli merkez, çocuklu ve çocuksuz kadınların ihtiyaçları gözetilerek 3 ayrı bina şeklinde inşa edildi.

EN YÜKSEK STANDARTLAR İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

2023 yılı Haziran ayında yer teslimi yapılan ve kısa sürede fiziksel gerçekleşmesi tamamlanma aşamasına getirilen kampüste, hizmet kalitesini ve bina güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla son yapısal düzenlemeler ve teknik incelemeler büyük bir titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Vatandaşların en güvenli ve en kaliteli hizmeti sunmak hedefiyle yürütülen bu teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından, kuruluşların geçici kabul işlemleri gerçekleştirilerek Diyarbakır halkının hizmetine sunulacak. Bu proje ile Diyarbakır, sosyal hizmetler alanında Türkiye'nin örnek kampüslerinden birine kavuşmuş olacak, ihtiyaç sahibi vatandaşların daha modern ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi sağlanacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör