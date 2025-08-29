Bakanlıktan kız çocuğuna istismar şüphelilerinin serbest bırakılmasına itiraz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile bakanlık avukatları, şüphelilerin 'mağdurun yaşı 12'den büyük görünüyordu' yönündeki savunmalarının dosya içeriği ile örtüşmediği ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle, şüpheli iki kişinin tutuklu yargılanması yönünde karar verilmesini talep etti.

DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI

Emniyetteki ifadelerinde 12 yaşını dolduran kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarını kabul eden şüpheliler, Cumhuriyet savcılığında ise iddiaları reddetti. Savcılık sorgularının ardından 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemenin şüpheliler hakkında verdiği 'adli kontrolle serbest bırakılma' kararına itiraz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur kız çocuğu lehine davaya müdahil olacak. Haberlere konu olan 12 yaşındaki kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen günlerde devlet korumasına alınmıştı.