Bakım merkezinde burnu kırılınca hayatı kabusa döndü! 4 yılda tam 4 kez bıçak altına yattı: ‘Hem yandı hem yırtıldı’





"YAPILAN HER AMELİYATIN ARDINDAN FARKLI BİR BURUN ORTAYA ÇIKTI"



4 yıl önce Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde çalışırken burnunun kırıldığını aktaran Aysun Alpsoy, "4 yıl önce bu sıkıntıları yaşamaya başladım. Burnumun kırılmasından sonra hocaya gittim. 4 defa burnumu yaptı ama bir türlü verim alamadık. Her seferinde farklı bir burun ortaya çıktı. En son burnumun yapılmasına kadar burnumda kıkırdak erimesi oldu ve burnum sanki ölmüştü. Son olarak Elazığ Medikal Hospital'da ameliyata alındım. Ertesi gün sabah hoca gelip burnumdaki bandı açtığında burnumun bir ucu farklı diğer ucu farklı şekildeydi. Aynı zamanda burnumun üstü yanmıştı. Burnumdaki yanık, ömür boyu geçmeyecek bir yanık. Burnumda, yanık var, dikiş var aynı zamanda altında nasıl oldu da yırtık oluştu. Burnumun delikleri orantılı değil. Bunları söyleyince bana tekrar tedaviye alalım seni dediler, 4 tane operasyondan sonra ben nasıl güvenip size geleyim. Ben hocaya benim paramı verin, ben başka bir yere gidip ameliyat olayım dedim, onu da kabul etmedi ben yapacağım dedi. Yaptığı burun budur. İlk ameliyatta, bir tam altın elden verdim. İkinci ameliyatta yine altın, üçüncü ameliyatta 7 bin TL, son olarak da Medikal Hospital'da olan ameliyata 23 ya da 25 bin lira para ödedim" dedi.