Bakımevinde yangın çıktı! 23 kişi hastaneye sevk edildi

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "25.07.2023 günü saat:18.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı özel bakım merkezi çatı katında yangın çıkmış, olay yerine ivedilikle İtfaiye, AFAD, Emniyet ve 112 ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Yangın esnasında bakım merkezinde bulunanların tamamı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2'si personel toplam 23 kişi civar hastanelere hayati tehlikeleri olmayacak şekilde sevk edilmiştir. Tahliye edilen 46 bakım evi sakini, çevrede bulunan bakımevlerine yerleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadeleri kullanıldı.