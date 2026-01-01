Bakır, 2025’i rekorla kapattı: Son 16 yılın en güçlü yükselişi!

2025 yılında bakırın libresi yüzde 41,9 oranında artarak, 2009'dan bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydetti.
Geçen yıl emtia piyasalarında kıymetli metallerin yanı sıra baz metallerde de sert yükselişler öne çıktı; bakır, bu artışın başını çekti.
ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi, reel faizlerin düşmesi ve doların zayıflaması, bakır fiyatlarını destekleyen temel etkenler arasında yer aldı.
Yıla 3,99 dolar seviyesinden başlayan bakırın libresi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında bakır ithalatına %50 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamasıyla 5,92 dolarla rekor kırdı.
Trump yönetiminden gelen, bazı rafine bakır ürünlerinin tarifeden muaf tutulacağına dair açıklamaların ardından fiyatlar 4,31 dolara kadar gerilese de, arz endişeleri yeniden baskın geldi ve bakır yılı 5,64 dolarla kapattı.
Böylece bakır, 2025'te %41,9 oranında değer kazanarak 2009'daki %144,8'lik artıştan sonra en güçlü performansını gösterdi.
Ayrıca, Freeport McMoran'a ait Endonezya'daki Grasberg madeninde yaşanan kazanın, küresel arzı olumsuz etkilemesi fiyatlardaki artışı hızlandırdı. Bu maden, dünya arzının yaklaşık %3,2'sini, Freeport'un üretiminin ise %70'inden fazlasını karşılıyor.
YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDAKİ İVME BAKIR FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI
Bakır fiyatları, özellikle Çin kaynaklı güçlü taleple desteklenirken, ABD'ye yönelik sevkiyatların sürmesi küresel arzda daralma endişelerini artırdı. Gümüş gibi yeşil enerji sektöründe yoğun kullanılan metallerden biri olan bakıra olan talep, elektrikli araç ve enerji altyapısı yatırımlarıyla da güçleniyor.
Küresel büyüme beklentilerinin iyileşmesi ve yapay zeka odaklı yatırımların hız kazanması, fiyatlardaki yükselişe katkı sağladı. Altyapı harcamalarının devam etmesi, baz metalleri desteklerken, bakır bu trendin merkezinde yer aldı.
ABD'ye yönelen yoğun ihracatın, diğer pazarlarda arz sıkışıklığı riskini artırdığı belirtiliyor. Çin ekonomisindeki belirsizliklere karşın, ABD, Avrupa ve Hindistan'dan gelen talebin bakır fiyatlarını desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, bakır savunma sanayisinde de önemli bir yer tutuyor.