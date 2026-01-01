Bakır, 2025’i rekorla kapattı: Son 16 yılın en güçlü yükselişi!

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDAKİ İVME BAKIR FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI

Bakır fiyatları, özellikle Çin kaynaklı güçlü taleple desteklenirken, ABD'ye yönelik sevkiyatların sürmesi küresel arzda daralma endişelerini artırdı. Gümüş gibi yeşil enerji sektöründe yoğun kullanılan metallerden biri olan bakıra olan talep, elektrikli araç ve enerji altyapısı yatırımlarıyla da güçleniyor.

Küresel büyüme beklentilerinin iyileşmesi ve yapay zeka odaklı yatırımların hız kazanması, fiyatlardaki yükselişe katkı sağladı. Altyapı harcamalarının devam etmesi, baz metalleri desteklerken, bakır bu trendin merkezinde yer aldı.

ABD'ye yönelen yoğun ihracatın, diğer pazarlarda arz sıkışıklığı riskini artırdığı belirtiliyor. Çin ekonomisindeki belirsizliklere karşın, ABD, Avrupa ve Hindistan'dan gelen talebin bakır fiyatlarını desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, bakır savunma sanayisinde de önemli bir yer tutuyor.