Bakırköy Adliyesi’nde 2026-2027 adli yıl açılış töreni düzenlendi

Tören öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, salonda hazır bulunan hakim ve savcılarla tek tek tokalaşarak yeni adli dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği karşılama merasiminin ardından resmi tören programına geçildi. Açılış; vatan uğruna can veren tüm şehitler ve vefat eden yargı mensupları anısına yapılan saygı duruşu ve ardından hep bir ağızdan coşkuyla okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Tören, günün anısına çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ve düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Açılış töreninin tamamlanmasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi'nde duruşma salonlarındaki yoğun mesai de resmen başlamış oldu.