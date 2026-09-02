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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:41

Bakırköy Adliyesi'nde 2026-2027 adli yıl açılış töreni düzenlendi

Yaz tatilinin ardından yargı camiasında yeni dönem heyecanı başladı. Bakırköy Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılının başlaması vesilesiyle geniş katılımlı bir açılış töreni gerçekleştirildi. Adliye binası atrium alanında düzenlenen törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, başsavcı vekilleri, hakimler, cumhuriyet savcıları ve çok sayıda adliye çalışanı katıldı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Bakırköy Adliyesi’nde 2026-2027 adli yıl açılış töreni düzenlendi
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Tören öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, salonda hazır bulunan hakim ve savcılarla tek tek tokalaşarak yeni adli dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği karşılama merasiminin ardından resmi tören programına geçildi. Açılış; vatan uğruna can veren tüm şehitler ve vefat eden yargı mensupları anısına yapılan saygı duruşu ve ardından hep bir ağızdan coşkuyla okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Tören, günün anısına çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ve düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Açılış töreninin tamamlanmasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi'nde duruşma salonlarındaki yoğun mesai de resmen başlamış oldu.

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Bakırköy Adliyesi'nde 2026-2027 adli yıl açılış töreni düzenlendi
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