Bakırköy Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

Bakırköy Adliyesi'nde 2025-2026 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Büyükçekmece Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile başsavcıvekilleri çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

"SORUNLARI ÇÖZME MÜCADELESİ VERECEĞİZ"

Törende, Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl konuşma yaptı. Tırıl, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni'ne hoşgeldiniz. Toplam 246 mahkeme birimi, 361 hakimimiz ve farklı görev ve unvanlardaki bin 393 yargı çalışanlarımızla hizmet vermekteyiz. Biz hakim ve savcılar, yaptığımız işle övünmeyiz de, elimizde kalan işle övünürüz. Öncelikle yeni adli yıl itibariyle, elimizde kalan derdest sayılarıyla ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Toplam Ağır Ceza Mahkemelerinde 20 bin 087, Asliye Ceza Mahkemelerinde, 37 bin 298, Ticaret Mahkemelerimizde 8 bin 93, İcra Mahkemelerimizde 5 bin 73, Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemelerimizde bin 110, 6 infaz hakimliğimizde toplamda 223, 19 tane asliye hukuk mahkememizde 10 bin 17, 21 sulh hukuk mahkememizde 13 bin 239, aile mahkemelerimizde 7 bin 701, SGK dahil iş mahkemelerimizde, 34 bin 667, tüketici mahkemelerimizde 6 bin 76, fıkri sınai haklar hukuk mahkememizde toplamda 2 mahkememizde, 895 mevcut derdestimiz bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak, yoğun ihtilaf ve suç oranıyla mücadele ediyoruz. Birlikte sorunları çözme mücadelesi vereceğiz. Mahkemelerimiz ve diğer birimlerimiz arasındaki iş birliğini, koordinasyonunu güçlü bir şekilde sağlayacağız. Yargılamanın önündeki engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu düşüncelerle yeni adli yılın aziz milletimize ve sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Konuşmanın ardından tören fotoğraf çekimleri ile sona erdi.