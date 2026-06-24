Bakırköy Adliyesi’ne kalem görünümlü silahla girmek isterken yakalandı: El çantasından mini cephanelik çıktı!

Olay dün öğlen saatlerinde Bahçelievler'de bulunan Bakırköy Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Adliyeye arkadaşıyla birlikte gelen Nahit Y.'nin (66) el çantası X-ray cihazında alarm verdi. Bunun üzerine çantayı kontrol eden polis ekipleri, adeta mini bir cephaneyle karşılaştı.

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SİLAH, NEŞTER, BİBER GAZI...

Yapılan aramada çantadan 1 adet kalem görünümlü silah, 1 adet neşter, 4 adet neşter başlığı ve 1 adet biber gazı çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nahit Y., '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör