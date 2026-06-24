Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy Adliyesi'ne kalem görünümlü silahla girmek isterken yakalandı: El çantasından mini cephanelik çıktı!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 13:01 Son Güncelleme: 24.06.2026 13:04

Bakırköy Adliyesi'ne kalem görünümlü silahla girmek isterken yakalandı: El çantasından mini cephanelik çıktı!

Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasına girmek isteyen 66 yaşındaki Nahit Y.'nin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Adeta cephaneyle adliyeye girmeye çalışan şüpheli, polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilen Nahit Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Bakırköy Adliyesi’ne kalem görünümlü silahla girmek isterken yakalandı: El çantasından mini cephanelik çıktı!
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Olay dün öğlen saatlerinde Bahçelievler'de bulunan Bakırköy Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Adliyeye arkadaşıyla birlikte gelen Nahit Y.'nin (66) el çantası X-ray cihazında alarm verdi. Bunun üzerine çantayı kontrol eden polis ekipleri, adeta mini bir cephaneyle karşılaştı.

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SİLAH, NEŞTER, BİBER GAZI...

Yapılan aramada çantadan 1 adet kalem görünümlü silah, 1 adet neşter, 4 adet neşter başlığı ve 1 adet biber gazı çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nahit Y., '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BAHÇELİEVLER #BAKIRKÖY

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Bakırköy Adliyesi'ne kalem görünümlü silahla girmek isterken yakalandı: El çantasından mini cephanelik çıktı!
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