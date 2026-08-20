Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kayhan Çetin’in mutlu günü! Kardeşi Murat Çetin dünyaevine girdi

Çetin ve Aydoğan ailelerini bir araya getiren muhteşem düğün töreni, Erzurum'da gerçekleştirildi. Ailelerin yakınları, dostları ve yargı teşkilatından çok sayıda davetli, Ayça İrem Aydoğan ile Murat Çetin çiftinin bu özel gününde mutluluklarına ortak oldu.

NİKÂHI BAŞKAN MEHMET SEKMEN KIYDI

Genç çiftin nikâh merasimini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Önemli isimleri bir araya getiren nikâh töreninde şahitlikleri ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek üstlendi.

EVLİLİK CÜZDANINI BAŞSAVCI AYDEMİR TAKDİM ETTİ

Nikâh akdinin tamamlanmasının ardından evlilik cüzdanı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir tarafından genç çifte teslim edildi. Başsavcı Aydemir, Aydoğan ve Çetin çiftine yeni yaşamlarında sağlık, huzur ve ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kayhan Çetin de tören boyunca davetlilerle tek tek ilgilenerek kardeşinin ve ailesinin bu anlamlı gururuna ortak oldu.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK VE BAKANLIKTAN TEBRİK MESAJLARI

Geceye devletin zirvesinden ve adli teşkilattan gelen tebrik mesajları damga vurdu: Adalet Bakanı Akın Gürlek, genç çifte özel bir tebrik mesajı göndererek mutluluk dileklerini iletti ve salona telgraf ile çelenk gönderdi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, kutlama mesajı ve çelengiyle çifti tebrik etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Başsavcı Vekili Hasan Ceyhun da gönderdikleri mesaj ve çelenklerle ailelerin sevincini paylaştı.

KRİTİK SORUŞTURMALARDA GÖREV ALDI

Soruşturma bürolarındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Kayhan Çetin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden önce yaklaşık 6 yıl boyunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yaptı. Çetin, MİT ile koordineli yürütülen İran ve İsrail istihbarat servislerine yönelik kritik casusluk operasyonlarında, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine ilişkin soruşturmalarda etkin rol üstlendi. Ayrıca kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk dosyasında da görev aldı. HSK'nın 2026 yılı Ana Kararnamesi ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Çetin; Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu ile Aklama Bürosunun sorumluluğunu yürütüyor. Davetlilerin tebriklerini kabul eden Çetin ve Aydoğan aileleri, çekilen hatıra fotoğraflarıyla bu unutulmaz geceyi ölümsüzleştirdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör