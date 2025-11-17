Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! “Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor” haberine resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı ve görsel basında "..çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor…" şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespitiyle, suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

Öte yandan Başsavcılık tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında suç içeren paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik suçu ve suçluyu övmek, örgüt propagandası yapmak, hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek gibi suçlardan işlem yapılacağı da öğrenildi.