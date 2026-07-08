Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında çekilen görüntülere res’en soruşturma

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen davada İmamoğlu'nun savunması esnasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık duruşma salonunda görüntü çekenler hakkında res'en soruşturma başlatıldığını duyurdu.

RES'EN SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.