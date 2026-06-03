Haberler Yaşam Haberleri Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif! Onur Tuna'nın testinde esrar çıktı
Giriş Tarihi: 3.06.2026 17:48 Son Güncelleme: 3.06.2026 17:57

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif! Onur Tuna'nın testinde esrar çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren ünlülerden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif! Onur Tuna’nın testinde esrar çıktı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Zehra Hanzade Gürkanlar

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmalarının ardından adli tıp kurumuna saç ve kan örneği veren ünlülerden oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.


Onur Tuna

ONUR TUNA'NIN TESTİNDE ESRAR ÇIKTI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı.

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Özgür Deniz Cellat

Öte yandan sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde esrar etken maddesi saptanırken, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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