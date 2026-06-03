Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif! Onur Tuna’nın testinde esrar çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.