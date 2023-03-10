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Giriş Tarihi: 10.3.2023 22:36 Son Güncelleme: 10.3.2023 22:36

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dayak haberlerine ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı  bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ‘kuran kursunda çocuklara acımasız dayak’ başlıklı haber ve görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada soruşturmanın  tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiği belirtildi

SABAH
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dayak haberlerine ilişkin açıklama

Yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'kuran kursunda çocuklara acımasız dayak' başlıklı haber ve görüntülerle ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek " Bahse konu olayla ilgili suç yeri itibariyle Büyükçekmece Cumhuriyet başsavcılığımızca 24/02/2023 tarihinde derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında 25/02/2023 tarihinde gözaltına alınan şüpheli tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince kasten yaralama suçundan aynı gün tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur "denildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dayak haberlerine ilişkin açıklama
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