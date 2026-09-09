Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İBB tutuklularına maç izlettirilmiyor' iddialarına yalanlama: "Gerçeği yansıtmıyor"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan "tutuklulara maç izlettirilmiyor" iddiaları üzerine yazılı bir basın açıklaması yayımladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yargılaması kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan kişilere yönelik özel bir engelleme yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

50 KANAL ÜCRETSİZ İZLENİYOR

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında mevcut düzenlemeler kapsamında 50 televizyon kanalının hükümlü ve tutuklular tarafından ücretsiz olarak izlenebildiği hatırlatıldı.

YAYINCI KURULUŞ TARİFEYİ 'TİCARİ' STATÜYE ÇEVİRDİ

Süper Lig maç yayınlarına ilişkin abonelik sürecinin detaylarını paylaşan Başsavcılık, geçmiş dönemlerde abonelik bedelinin tutuklu ve hükümlülerin emanet para hesaplarındaki temettü gelirlerinden karşılandığını belirtti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un ceza infaz kurumlarına yönelik aboneliği "ticari statüye" dönüştürdüğü ifade edilen açıklamada; bu değişiklik nedeniyle 2026-2027 sezonu abonelik ücretinin mevcut kaynaklardan karşılanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

YENİ ABONELİK İÇİN ÇOĞUNLUK TALEBİ YOK

Açıklamada ayrıca, Marmara Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların çoğunluğundan yeni bir abonelik yapılması yönünde herhangi bir talep gelmediğine dikkat çekildi. Yaşanan durumun iddia edildiği gibi belirli bir gruba veya kişiye yönelik özel bir uygulamadan ibaret olmadığını vurgulayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin tamamen yayıncı kuruluşun ticari kararı ve tutukluların çoğunluk talebinin bulunmamasından kaynaklandığını belirtti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör