Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Bakırköy İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 09:57 Son Güncelleme: 29.7.2022 09:57

Bakırköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Bakırköy İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?

Bakırköy Marmaray durağı nerede sorusu İnternet üzerinde araştırılan önemli konulardan biridir. Hızlı ve ucuz bir ulaşım için tercih edilen Bakırköy Marmaray durakları oldukça kalabalık duraklardır. Bakırköy Marmaray durağı farklı ulaşım şekilleri ile ulaşılabilen bir konumdadır. Bu nedenle Marmaray Bakırköy istasyonu nerede, nasıl gidilir sorularına değişik ulaşım araçları ile yanıt verilebilir. Yol tarifi ile Marmaray Bakırköy İstasyonu’na nasıl gidilir, metrobüse yakın mı sorularını sizler için araştırdık.

Bakırköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Bakırköy İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?

Bakırköy Marmaray durağı nerede konusuna yanıt arayan birçok kişi bulunuyor. Birçok yere ulaşımda Bakırköy Marmara durakları son derece aktif olduğundan kişiler de ulaşım için Marmaray tercih ediyor. Bu nedenle Bakırköy Marmaray durağı oldukça araştırılan bir duraktır. Marmaray Bakırköy istasyonu nerede, nasıl gidilir sorularına yanıt verebilmek için mutlaka durağın bulunduğu konumu bilmek gerekir. Yol tarifi ile Marmaray Bakırköy İstasyonu'na nasıl gidilir, metrobüse yakın mı sorularının yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Marmaray Bakırköy Durağı Nerede?

Marmaray İstanbul genelinde en çok kullanılan toplu taşıma araçları arasında yer alıyor. Son derece geniş bir ulaşım ağına sahip olan bu ulaşım aracı şehrin en kalabalık semtlerinden biri olan Bakırköy'e de ulaşıyor. Birçok farklı durağı olan Marmaray belirli saatlerde çalışan bir toplu taşıma aracıdır.

Bakırköy Marmaray durağı Gebze durağından 35. duraktır. Halkalı Marmaray durağından ise 9. duraktır. Marmaray Bakırköy durağı Bakırköy'de Fahri Korutürk Caddesinde yer almaktadır.

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Yol Tarifi İle Marmaray Bakırköy İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?

Marmaray Bakırköy durağına gidebilmek için Fahri Korutürk Caddesinden geçen otobüsleri kullanabilirsiniz. Aktarma için ise hızlı trenler ya da M3 Bakırköy Başakşehir metrosu hattını kullanabilirsiniz. Durak her gün 06:04 ile 00:19 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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Bakırköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Bakırköy İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?
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