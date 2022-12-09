Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy Rıfat Ilgaz Kütüphane'si açıldı! "Bakırköy'e çok yakıştı"
Giriş Tarihi: 9.12.2022 14:47 Son Güncelleme: 9.12.2022 16:41

Bakırköy Rıfat Ilgaz Kütüphane'si açıldı! "Bakırköy'e çok yakıştı"

Restorasyonu tamamlanan Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "En son kütüphanecilik teknikleri kullanılarak yapıldı. Bakırköy'e de  çok yakıştığını düşünüyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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Bakırköy Rıfat Ilgaz Kütüphane’si açıldı! Bakırköy’e çok yakıştı

Bakırköy'e bağlı Kartaltepe Mahallesi, Yavuklular Sokakta bulunan Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılarak hizmete girdi.

"PEŞPEŞE KÜTÜPHANELER AÇIYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımızın çocuk ve halk kütüphanelerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen güçlendirme ve onarım çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bu sıra peş peşe İstanbul'da kütüphaneler açıyoruz. En önemli kütüphanemiz Rami Kışlası'nı da 13 Ocak'ta hizmete açıyoruz" dedi.

"HERKESE HAZIR HALE GELDİ"

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Türk edebiyatına çok sayıda eser katan, unutulmaz Hababam Sınıfı romanı ile gönüllere taht kuran Rıfat Ilgaz'ın adını taşıyan bu kütüphaneyi yeniden kitapseverlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bakanlığımızın çocuk ve halk kütüphanelerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen güçlendirme ve onarım çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde kütüphanemiz 0'dan 77'ye kadar herkese hazır hale geldi. Birkaç hafta içinde Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde orada da bir tescil yapımız vardı. Yaklaşık bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan yapıyı da inşallah birkaç hafta içinde hizmete açıyor olacağız" dedi.

"RAMİ KIŞLASINI ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIYORUZ"

İstanbul'da peş peşe kütüphaneler açtıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "En önemli kütüphanemiz de biliyorsunuz. Yine önümüzdeki ay, 13 Ocak Cuma günü inşallah Rami Kışlası'nı hizmete alıyoruz. İnşaat çalışmaları ay sonuna kadar tamamlanmış oluyor. İstanbul'un en büyük kütüphanesi oluyor. İçinde özellikle Türkiye'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ni de oluşturuyoruz. Yani sadece bir kütüphaneden bahsetmiyorum. Hem bir sanat merkezi hem bir millet bahçesi" diye konuştu.

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Bakırköy Rıfat Ilgaz Kütüphane'si açıldı! "Bakırköy'e çok yakıştı"
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