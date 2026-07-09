Bakırköy’de durdurulan aracın gizli bölmesinden uyuşturucu fışkırdı! 4 tutuklama

4 TUTUKLAMA

Operasyonun devamında yapılan çalışmalarda B.Ç.'nin ikamet ettiği adrese düzenlenen baskında ise 45,1 gram kokain, 25,5 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden tutuklandığı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör