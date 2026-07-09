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Giriş Tarihi: 9.07.2026 10:19

Bakırköy'de durdurulan aracın gizli bölmesinden uyuşturucu fışkırdı! 4 tutuklama

Bakırköy'de şüphe üzerine durdurulan araçların gizli bölmelerinden çok sayıda uyuşturucu çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Bakırköy’de durdurulan aracın gizli bölmesinden uyuşturucu fışkırdı! 4 tutuklama
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Kartaltepe Mahallesinde polis ekipleri 3 Temmuz Cuma günü şüphelendikleri 2 aracı takibe aldı. Bir süre takipten sonra araçlar durduruldu. Araçta yapılan aramalarda polislerin dikkati sayesinde araçta gizli bölme olduğu tespit edildi.

GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Aracın farklı fonksiyonları kullanılarak açılan gizli bölmeden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Araçlarda bulunan O.T. (25), B.Ç. (23), M.A. (43) ve O.T. (32) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Araçlardaki aramalarda 187,5 gram kokain, 9,5 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 248 bin lira, 30 bin avro ve cep telefonu ele geçirildi.

Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: Gizli bölmeden çıktı! | Video

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4 TUTUKLAMA

Operasyonun devamında yapılan çalışmalarda B.Ç.'nin ikamet ettiği adrese düzenlenen baskında ise 45,1 gram kokain, 25,5 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden tutuklandığı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAKIRKÖY

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Bakırköy'de durdurulan aracın gizli bölmesinden uyuşturucu fışkırdı! 4 tutuklama
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