İstanbul Bakırköy’de otele silahlı saldırı! Eren Öztek hayatını kaybetmişti: 1 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de bulunan bir otele motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu resepsiyon görevlisi olarak çalışan Eren Öztek (24) vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenleri araçla kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 1 şüpheli daha yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan tutuklandı.

ARACI RESMİ SATIŞ OLMADAN SATIN ALIP YARDIM ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, 8 Mayıs 2025'te Bakırköy'deki bir iş yerinde çalışan Eren Öztek'in öldürüldüğü, öldürülmesinin ardından eylemi gerçekleştiren 2 kişinin olay yerine geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtıkları, motosikleti Küçükçekmece'de bulunan bir otoparka bırakarak yaya olarak çıktıkları sokak üzerinde kendilerini bekleyen bir araca bindikleri belirtildi. Aracın kendi adına kayıtlı olduğu kişinin ise ifadesinde, aracı resmi satış olmaksızın Ender Burak İme'ye sattığını söylediği kaydedildi. Araçta yapılan PTS sorgulamasında, olaydan bir gün önce ve bir gün sonra araç kullanıcısının Ender Burak İme olduğunun tespit edildiği belirtildi.

EHLİYETİNE ALKOLDEN EL KONULDUĞU GEREKÇESİYLE 'SÜRÜCÜ BEN DEĞİLDİM' DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Şüpheli İme'nin ifadesine yer verilen sevk yazısında, aracın ücretinin tamamını ödeyemediği sebebiyle henüz satışını almadığı, alkolden ehliyetine el konulması nedeniyle aracı kendisinin kullanmadığını söylediği ancak yapılan incelemelerde farklı ilçelerde sürücü koltuğunda kendisinin bulunduğu belirlendiği, bu gerekçeyle suçtan kurtulmak amacıyla çelişkili ifadeler verdiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılıkça hazırlanan sevk yazısında ayrıca, şüpheli İme'nin Daltonlar organize silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına 2 kişinin olaydan sonra kaçmasına bilerek ve isteyerek yardım eden kişi olduğu ifade edildi.