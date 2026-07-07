Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy'de feci kaza: Kontrolden çıkan araç takla attı! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 7.07.2026 18:21

Bakırköy'de feci kaza: Kontrolden çıkan araç takla attı! 1 yaralı

Bakırköy'de, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaca çarpan otomobil tak attı, kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerindeki çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

İHA Yaşam
Bakırköy’de feci kaza: Kontrolden çıkan araç takla attı! 1 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu istikametine giden A.U. (21) idaresindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma ardından ağaca çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BAKIRKÖY #ZEYTİNBURNU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy'de feci kaza: Kontrolden çıkan araç takla attı! 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA