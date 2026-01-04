Bakırköy’de kan donduran iddia: Kaderine terk edilen botanik park havadan görüntülendi! O hayvanlar nasıl öldü?

'KÖTÜ DURUMDA OLDUĞU İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE ORAYA GİRİLMİYOR'

Banu Kızıl, "Önceden botanik parka gidiyorduk. Çocuklarımız da orada oyunlar oynuyorlardı. Ama şu an gidilecek durumda değil. Orada bağımlılar, alışverişler var. O yüzden oraya hiç uğramıyoruz, çocuklarımız için gitmiyoruz. Piknik yapıyorduk, okul piknikleri yapıyorduk. Şu an kötü durumda olduğu için hiçbir şekilde oraya girilmiyor. Sonra Fildamı Sarnıcı var, orası da aynı şekilde, orası bağımlıların alışveriş yaptığı bir yer oldu. Osmaniye Meydan aynı şekilde. Biz çocuklarımızı bırakırken endişeli bırakıyoruz. Botanik parkta uyuşturucu alışverişi yapıldığını duyuyoruz. Çocuklarımızı o yüzden güvende hissetmiyoruz. Düzenlensin, bu konuda güvenlik sağlansın. Kedi köpek geziyordu. Ama botanik parkta ördekler vardı, yapay göl vardı. Oralar insanların bir nefes alması için rahatlatıcı oluyordu ama şu an onlar var mı yok mu bilmiyorum, çünkü gitmiyoruz" dedi.