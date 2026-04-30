Bakırköy’de kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 6 yaralı

Daha sonra araç, kaldırımdan geçerek yol kenarındaki bir kafenin içine daldı. Kaza nedeniyle kafedeki 5 kişi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken kafeye giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı; kaza kamerada: 6 yaralı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör