Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy’de korku dolu anlar! Oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttular: Saldırganların yaşları akıllara durgunluk verdi!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:51

Bakırköy’de korku dolu anlar! Oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttular: Saldırganların yaşları akıllara durgunluk verdi!

Bakırköy’de bir oto galerinin sahibi kabusu yaşadı. Haraç isteyen şüpheliler, istediklerini alamayınca galeriye silahla saldırdı. Saldırıya ilişkin yaklanan 3 şüphelinin yaşları akıllara durgunluk verirken kullandıkları çalıntı otomobilin içinde bir Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca ile 241 mermi ele geçirildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bakırköy’de korku dolu anlar! Oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttular: Saldırganların yaşları akıllara durgunluk verdi!
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Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan oto galeride 30 Haziran'da, bir otomobille işyeri önüne gelen şüpheliler, otomatik silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırı sonucu kapıda bekleyen otomobillerde hasar oluştu. İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede bir süre önce yurt dışı numaradan aranarak kendilerinden haraç istendiğini söyledi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırı anının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Saldırganların iş yeri önünde otomobille durdukları ardından ateş açıp hızla kaçtıkları görüldü.

ÇALINTI ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak ikiz plaka takılmış çalıntı aracı Esenler'e kadar takip etti. Burada bir ara sokağa çekilen otomobil ele geçirildi. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof otomatik tüfek ile tabanca ve 241 adet mermi ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLERİN YAŞLARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına aldı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESENLER

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Bakırköy’de korku dolu anlar! Oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttular: Saldırganların yaşları akıllara durgunluk verdi!
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