Bakırköy’de korku dolu anlar! Oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttular: Saldırganların yaşları akıllara durgunluk verdi!

ÇALINTI ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak ikiz plaka takılmış çalıntı aracı Esenler'e kadar takip etti. Burada bir ara sokağa çekilen otomobil ele geçirildi. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof otomatik tüfek ile tabanca ve 241 adet mermi ele geçirildi.