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Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:45

Bakırköy'de motosiklet elektrik direğine çarptı: 2 ölü

İstanbul Bakırköy'de motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

AA
Bakırköy’de motosiklet elektrik direğine çarptı: 2 ölü
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Bakırköy'de Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki 34 MJ 6510 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Topkapı istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu.

Kazada, sürücü Amanturdyyev ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Amanturdyyev olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Annamyradov ise ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle elektrik direğinde hasar oluşurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #BAKIRKÖY #TÜRKMENİSTAN

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Bakırköy'de motosiklet elektrik direğine çarptı: 2 ölü
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