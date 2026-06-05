Bakırköy’de oto galeri kundaklandı! 50 milyon liralık otomobiller kül oldu

Bakırköy'de gece saatlerinde Edition İstanbul Oto Galeri'de meydana gelen yangında, 4 otomobil kül olmuştu. Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında kundaklama olduğu ortaya çıkan olayda, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

50 MİLYONLUK ZARAR

Galerinin dışında bulunan bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda toplam 50 milyon TL'lik hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.