Bakırköy’de oto galeride feci yangın: 50 milyon TL değerinde 4 otomobil küle döndü

Yangın, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki diğer 3 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.