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Giriş Tarihi: 4.06.2026 08:40

Bakırköy'de oto galeride feci yangın: 50 milyon TL değerinde 4 otomobil küle döndü

Bakırköy'de sabah saatlerinde bir galerinin önünde park halinde olan 4 otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, yaklaşık 50 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen otomobiller kullanılamaz hale geldi.

DHA Yaşam
Bakırköy’de oto galeride feci yangın: 50 milyon TL değerinde 4 otomobil küle döndü
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Yangın, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki diğer 3 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araçlara müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan 4 otomobil söndürüldü. Yangın sonrası 2 araçta büyük çapta hasar oluşurken, diğer 2 otomobil ise kısmen zarar gördü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde dururken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yanan 4 otomobilin ise toplam değerinin yaklaşık 50 milyon olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAKIRKÖY

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Bakırköy'de oto galeride feci yangın: 50 milyon TL değerinde 4 otomobil küle döndü
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