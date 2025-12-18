Bakırköy’de otomobile silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu otomobil sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan ve sol koltuk altından 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Bahçeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.