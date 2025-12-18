Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy’de otomobile silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 18.12.2025 16:01

Bakırköy’de caddede seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Feci olay, dün saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu otomobil sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan ve sol koltuk altından 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Bahçeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 3 adet boş kovan tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

