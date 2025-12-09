Bakırköy’de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 13.15 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak'ta bulunan Tekstil baskı imalatı yapan fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar oluştu. Fabrikanın içerisindeki malzemelerin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken fabrika havadan görüntülendi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.