Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy'de zabıta aracı denize düştü
Giriş Tarihi: 10.02.2026 20:42

Bakırköy'de zabıta aracı denize düştü

İstanbul Bakırköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait zabıta aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak denize düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken denize düşen araç, vinç yardımıyla kaldırıldı.

İHA
Bakırköy’de zabıta aracı denize düştü
  • ABONE OL

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Bakırköy sahildeki park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye ait seyir halinde devriye atan zabıta memuru kontrolündeki araç, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprünün demir korkuluklarına çarparak denize düştü.

ARAÇ KALDIRILDI

Araçta bulunan iki personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken denize düşen araç, vinç yardımıyla kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy'de zabıta aracı denize düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz