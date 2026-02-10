Bakırköy’de zabıta aracı denize düştü

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Bakırköy sahildeki park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye ait seyir halinde devriye atan zabıta memuru kontrolündeki araç, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprünün demir korkuluklarına çarparak denize düştü.

ARAÇ KALDIRILDI

Araçta bulunan iki personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken denize düşen araç, vinç yardımıyla kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.