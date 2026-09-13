Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy'de zehir tacirlerine darbe: 409 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 13.09.2026 20:51 Son Güncelleme: 13.09.2026 22:38

Bakırköy'de zehir tacirlerine darbe: 409 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Narkotik ve İstihbarat ekipleri Beykoz'da iki araca operasyon gerçekleştirdi. Piyasa değeri yüksek 409 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Bakırköy’de zehir tacirlerine darbe: 409 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen operasyon filmleri aratmadı.

REKOR MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'da tespit edilen iki araca yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Ekiplerin araçlarda gerçekleştirdiği aramalarda tam 409 kilo 600 gram Skunk ele geçirildi. Zehir maddelerinin sevk edilmesini engelleyen ekipler, uyuşturucu ağına büyük bir darbe indirdi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında araçlarda bulunan Eyüp U. , Ercan E. ve Abdusamed G. gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında adli işlem başlatıldı.

#BEYKOZ #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Bakırköy'de zehir tacirlerine darbe: 409 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!
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