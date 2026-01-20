Bakırköy’de zincirleme trafik kazası: Biri çocuk 3 kişi yaralandı

Bakırköy'de, Mustafa Sarıçiçek Bulvarı'nda Ataköy istikametinde seyir halinde olan 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ataköy yönünde trafik akışı bir süre durma noktasına gelirken, araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.