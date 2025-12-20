Bakırköy’deki sır cinayete 9 gözaltı

Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi üzerinde önceki gün bir araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Ünsal Bahçeci hayatını kaybetmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayete ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X hesabından yapılan olayla ilgili açıklamada "Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 9 şüpheli; İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa illerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadesi kullanıldı.