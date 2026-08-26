“Bakkala gidiyorum” diyerek evden ayrıldı: 7 gündür aranıyor!

Anne Zengin, kızının başına kötü bir durum gelmesinden endişe ettiğini ve sağlık durumundan kaygı duyduğunu belirtti. Yasemin Zengin'in bulunması için arama çalışmaları sürerken, ailesi Denizli halkından da destek istedi. Zengin'i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların ailesine ya da yetkililere bilgi vermesi istendi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör