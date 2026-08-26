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Giriş Tarihi: 26.08.2026 18:43 Son Güncelleme: 26.08.2026 18:44

“Bakkala gidiyorum” diyerek evden ayrıldı: 7 gündür aranıyor!

Denizli'de 19 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında "bakkala gidiyorum" diyerek evden çıkan Yasemin Zengin sırra kadem bastı. Kendisinden 7 gündür haber alınamayan Zengin’in ailesinin is e endişeli bekleyişi sürüyor.

İHA Yaşam
Bakkala gidiyorum diyerek evden ayrıldı: 7 gündür aranıyor!
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Zengin, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında bakkala gideceğini söyleyerek evden çıktı. Ancak Zengin'den o saatten sonra bir daha haber alınamadı. Kızından haber alamayan anne Sultan Zengin, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Anne Zengin, kızının başına kötü bir durum gelmesinden endişe ettiğini ve sağlık durumundan kaygı duyduğunu belirtti. Yasemin Zengin'in bulunması için arama çalışmaları sürerken, ailesi Denizli halkından da destek istedi. Zengin'i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların ailesine ya da yetkililere bilgi vermesi istendi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#DENİZLİ #MERKEZEFENDİ

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“Bakkala gidiyorum” diyerek evden ayrıldı: 7 gündür aranıyor!
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