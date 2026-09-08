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Giriş Tarihi: 8.09.2026 16:22

Baklavacıda sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı

İstanbul Esenler'de bir baklavacıda dükkana girip sadaka kutusunu çalan hırsız, kameralara yansıdı. Hırsızın çevredeki sadaka kutularına dadandığı kısa süre önce çiğköftecinin de sadaka kutusunu çaldığı kaydedildi.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Baklavacıda sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, baklavacı dükkanına giren bir şahıs, önce tatlı siparişi vererek çalışanların dikkatini dağıttı. Daha sonra ise kaşla göz arasında, kimseye aldırış etmeden tezgâhın üstünde bulunan sadaka kutusunu çaldı. Şahsın yine aynı gün içerisinde başka bir dükkana hırsızlık yapmak için girdiği de iddia edildi. Baklava dükkânında yaşanan hırsızlık anı ise içeride bulunan güvenlik kamerasına yakalandı.

Baklavacı çalışanı Murat Metin Şimşek yaşanan hırsızlığı anlatarak, "Zabıta abiler gelmiş, onlara baklava veriyordum. Ondan sonra kendisi yarım kilo baklava istemişti. Onu hazırlayıp poşetin içine koydum. Poşetin içine koyunca da tam baklava hazır dediğimde 'para çekip geliyorum' dedi. Sonra baktım ki sadaka kutusunu çalmış. Herhalde arka mahallede bir çiğköftecinin de sadaka kutusunu çalmış. Bunu da bizim dükkandan sonra yapmış. Olaydan haberimiz yoktu, sonradan kamera kayıtlarında öğrendik" dedi.

#İSTANBUL

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Baklavacıda sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
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