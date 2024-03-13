Baklavada Hangi Nişasta Kullanılır, Baklavaya Hangi Nişasta Koyulur?

Bir hamur tatlısı olan baklava, incecik yufkaların üst üste dizilerek ve aralarına çeşitli kuru yemişler konulmasıyla yapılır. Kızarıncaya kadar pişirildikten sonra su, şeker ve limondan yapılan şerbet ile tatlandırılır. İyi bir baklavanın sırrı, yufkaların inceliğinde gizlidir ve bundan dolayı nişasta seçimi önemlidir. Baklavada hangi nişasta kullanılır, hangi nişasta koyulur, mısır nişastası mı buğday nişastası mı koyulur bilmekte fayda vardır.

Baklavada Hangi Nişasta Kullanılır?

Baklava, Güney Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır yapılan bir hamur tatlısıdır. Birçok kaynağa göre Türk tatlısı olarak kabul edilen baklava, Orta Asya Türk geleneklerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bazılarına göre ise Osmanlı mutfağının ünlü lezzeti güllaçtan türemiştir. Baklavanın kökeni ile ilgili çeşitli varsayımlar bulunsa da günümüzde neredeyse tüm dünyada bilinen ve tüketilen bir tatlı olduğunu söylemek mümkündür. 30-40 adet yufkanın üst üste dizilmesi ve aralarına aroma vermesi için ceviz, antep fıstığı, fındık veya badem konulmasıyla yapılır. Bol tereyağı eritilip her tarafına döküldükten sonra fırınlanır ve şerbet eklendikten sonra servis edilir. Öte yandan, baklava için isteğe bağlı olarak hem buğday hem de mısır nişastası tercih edilebilir. Buğday nişastası, hamura sertlik ve esneklik verirken dayanıklılık da kazandırır. Mısır nişastası ise biraz daha hafif bir tat ve yumuşak bir yapı sağlar. Ek olarak, yufkalara parlak bir görünüm kazandırır.

Nişastasız Baklava Açılır mı?

Baklava hamuru açarken nişasta kullanmak çok daha iyi sonuç almayı sağlar. Çünkü, hem yufka açmayı kolaylaştırır hem de baklava çıtır çıtır olur. Hamurun yapısını ve hatta lezzetini etkilediği için nişasta ve un seçimi oldukça mühimdir. Bunun için muhakkak kaliteli bir buğday unu seçilmelidir. Baklavaya nişasta eklenmesinin nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

-Baklava hamurunun elastik olması için kesinlikle nişastaya ihtiyaç vardır. Böylece çok daha ince ve esnek yufkalar açılabilir.

-Nişasta, yufkanın dayanıklılığını artırır, yırtılmasını ve dağılmasını önler.

-Baklava yufkalarını üst üste açabilmek için de nişastadan yararlanılır. Çünkü, hamurun yapışmasını ve bundan dolayı yırtılmasını önler. Bu sayede çok daha kısa sürede baklava açmak mümkündür.

-Nişasta, baklavanın çıtır çıtır ve daha lezzetli olmasına katkı sağlar.