Bakteriler uykunun kalitesini belirliyor

Yeni araştırmalar, 'dost' mikropların uykusuzluk ve jetlag gibi sorunlarda ilaçsız çözüm olabileceğini gösteriyor. Vücudumuzda yaşayan bakteriler, virüsler ve mantarlar yalnızca sindirimi değil, uykumuzu da etkiliyor olabilir. Yeni araştırmalar, mikrobiyomun kalitesinin uyku düzeniyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Bu yıl mayıs ayında uyku bilimcilerin katıldığı bir konferansta sunulan yeni bir araştırma, ağız mikrobiyomu daha çeşitli olan gençlerin daha uzun uyuduğunu ortaya koydu. Benzer şekilde, kronik uykusuzluk çeken bireylerde bağırsak bakterilerinin çeşitliliği belirgin biçimde düşük.