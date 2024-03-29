Bakteriyel enfeksiyon bir haftada tedavi edilebiliyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Japonya'da ortaya çıkan, semptomları arasında boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjit gibi belirtiler bulunan bakteriyel enfeksiyon salgınını değerlendirdi. Salgına yol açan bakterinin boğaz enfeksiyonlarına sebebiyet verdiğini ve tedavi olunmazsa hastalığın kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Japonya'da son zamanlarda A grubu streptokoklarla ortaya çıkan bir salgından söz ediliyor. Aslında A grubu streptokoklar bütün dünyada var. Zaman zaman tonsilit gibi, farenjit gibi boğaz enfeksiyonlarına yol açarlar. Bu hastalıklar sırasında bazen kalpte, böbrekte, eklemlerde hasarlar ortaya çıkabilir ve kalıcı sorunlar yaşanabilir. Japonya'da bildirilen vakaların daha çok toksik şok sendromu dediğimiz bir ağır tabloya evrildiği görülüyor. Bu tabii etkenin kendisiyle ilgili bir değişikliğe ya da hastalığa yakalananların sağlık durumuyla ilgili bir duruma bağlı olabilir" dedi.Söz konusu salgının antibiyotik ilaçlarla tedavisinin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "Henüz net olarak bilmiyoruz ama bu bir pandemi oluşturacak tehdit veya virüs değil. Bu bir bakteri ve penisilin grubu antibiyotiklerle kolaylıkla tedavi edebiliyoruz. Boğazda ağrı, ateş, vücutta kırgınlık gibi semptomlarla kendini belli eder. Böyle bir durum ortaya çıktığında tabii ki hekime başvurmak gereklidir. Hekim tarafından kolayca teşhis konabilir, boğazdan sürüntü şeklinde örnek alınıp A grubu streptokoklar olup olmadığı netleştirilebilir. Buna göre de bir haftalık bir tedaviyle bazen tek doz penisilin, enjeksiyonla tedavi edilebilir. Yani panik veya böyle bir endişeye yol açacak durum gözükmüyor" diye konuştu.