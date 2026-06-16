Baktır ailesi cami önünde katledilmişti! Acılı evladın feryadı yürek burktu: Zanlı bizden isteklerde bulunup…

'ADALETİN TECELLİ BULMASI YÜREĞİMİZE BİRAZDA OLSA SU SERPTİ'

Baktır Çiftinin Kızı Muhlise Nur Özdemir kararın ardından DHA'ya konuştu. Mahkeme kararından memnun olduğunu dile getiren Muhlise Nur Özdemir, "Hacılar'da gerçekleşen cinayette anne ve babamı kaybettim. Annem ve babam hiçbir kötülüğü olmayan hep iyiliği savunan ve ibadetinde olan insanlardı. Olayın cami çıkışı olması bunun göstergesidir. Şunu söylemek istiyorum; bu yapılan haksızlık hem bizleri ailemize hem de vicdanı olan bütün insanlara yapılmış olan bir suçtur. Mahkeme sonucundan tabi ki memnunuz ama bu sonuç bizim elbette yaramızı ve acımızı asla dindirmeyecektir. Adaletin tecelli bulması da bizler açısından yüreğimize birazda olsa su serpmiştir" diye konuştu.

'FAİL, BEN YAPMADIM ŞİKAYETİNİZİ GERİ ALIN GİBİ BİR İSTEKTE BULUNDU'

Davanın sanığı ile anne-babasının bir husumetinin olmadığını belirten Özdemir, "Fail 14 gün sonra yakalandı. Bu süreç içerisinde bizler hem acımızı yaşamakta zorlandık. Aile olarak kaygı içerisindeydik. Annemin ve babamın hiç kimseyle bir husumeti ya da bir kötülüğü asla olmamıştır. Fail savunma olarak asla suçu itiraf etmedi ve hiçbir pişmanlığının olmadığını ve hatta bizlere pişkin bir şekilde, bütün delillerin olmasına rağmen, 'Elinizi vicdanınıza koyun bunu ben yapmadım. Şikayetinizi geri alın' gibi istekte bulundu. Anne ve babamın bu kişiyle alakalı hiçbir husumeti yoktu." ifadelerini kullandı.