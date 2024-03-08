‘Bal’ gibi bir başarı öyküsü

enç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı krediyle Kazdağları eteklerinde arı çiftliği kuran Derya Demircan, prolin ve antioksidan değeri yüksek ballar üretip, dünyaya pazarlıyor. İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken arıcılığa merak sarınca hayatını değiştirdiğini söyleyen Demircan Tarım Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle arıcılık ekipmanları aldığını ve işe başladığını ifade etti. "Bakanlığın projesi sayesinde doğada yaşama hayalimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştım" diyen Demircan "50 kovanla başladığım işte şu an 250 kovana ulaştım. Amacım insanların hak ettiği değerde ballar tüketmelerini sağlamak" dedi. Hikayesiyle tüm kadınlara örnek olan Demircan şöyle dedi: "Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili birleştirici ve koruyucu unsuru. Kadının içinde bulunmadığı hiçbir sosyo- kültürel hareket bugüne kadar başarılı olamadı. O yüzden kadın varsa demokrasi var, kadın varsa gelecek var, kadın varsa üretim var. Kadın, tarlayı sürerken de, çocuğu yetiştirirken de, aileyi idame ettirirken de üretendir. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlarım."