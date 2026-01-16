Bal tuzağıyla 60 bin liralık gasp! Ankara’da 19 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamuoyunda "bal tuzağı" olarak bilinen yöntemle gerçekleştirilen gasp olaylarını mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden erkeklerle iletişime geçen kadınların, mağdurları buluşma bahanesiyle belirlenen mekânlara davet ettiği ortaya çıktı.

BAL TUZAĞI

Soruşturmaya göre, arkadaşlık ve tanışma hayaliyle daveti kabul eden erkekler, mekânda kadınlarla kısa süreli yemek yiyip alkol aldı. Kadınların çeşitli bahanelerle masadan ayrılmasının ardından ise mağdurlar, fahiş tutarlarda hazırlanan hesaplarla karşı karşıya bırakıldı. Bazı olaylarda hesap tutarlarının 60 bin liraya kadar çıktığı tespit edildi.

TEHDİT VE DARP

Sistemin, mekân sahibi ve çalışanları tarafından organize edildiği, her bir şüphelinin rolünün önceden belirlendiği belirlendi. Garson, işletmeci ve yönetici konumundaki şüphelilerin, itiraz eden mağdurları tehdit ettiği, bazı durumlarda ise fiziksel şiddet uyguladığı saptandı. Figüran olarak kullanılan kadınların ise günde ortalama 5-6 erkekle aynı yöntemle buluşturulduğu belirlendi.

ÖDEMELER ZORLA TAHSİL EDİLDİ

Şüphelilerin, mağdurlardan parayı kimi zaman nakit, kimi zaman POS cihazları üzerinden, kimi zaman da doğrudan banka transferi yoluyla tahsil ettiği tespit edildi. Mağdurların korkutularak ödeme yapmaya zorlandığı, olayların büyük bölümünün bu şekilde sonuçlandığı kaydedildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, çok sayıda benzer olaya karıştıkları belirlenen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın ise genişletilerek devam ettiği öğrenildi.