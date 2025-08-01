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Giriş Tarihi: 1.8.2025 20:26 Son Güncelleme: 1.8.2025 21:08

Balçığa batan kepçe operatörünün cansız bedeni 72 saat sonra çıkarıldı

İstanbul Silivri’de kum ocağında meydana gelen göçükte balçık altında kalan Türkmenistan uyruklu kepçe operatörü Mansur Ajatov’ün 72 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Balçığa batan kepçe operatörünün cansız bedeni 72 saat sonra çıkarıldı

Olay, 29 Temmuz Salı günü saat 16.00 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki kum ocağında meydana gelmişti. İş makinesinin kum ocağı içerisinde yaptığı çalışma esnasında göçük oluşmuştu.

İş makinesinin ağırlığı nedeniyle zemin çökünce, 1 kepçe operatörü de balçık altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Balçık altında kalan Türkmenistan uyruklu Mansur Ajatov'u kurtarmak için başlatılan çalışmalarda önce kepçe tespit edildi. Çalışmaların devamında ise, 72 saat sonra kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan kepçe kabinin içerisinde görülen operatörün cansız bedeni, Nöbetçi Savcı'nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Balçığa batan kepçe operatörünün cansız bedeni 72 saat sonra çıkarıldı
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