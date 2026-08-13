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Giriş Tarihi: 13.08.2026 12:57

Balık avlamak için denize dalmışlardı: İki dalgıçtan biri kayıp!

Bursa’dan ailesiyle birlikte tatil için Bozcaada’ya giden 46 yaşındaki Uğur Savaş, sabaha karşı 05:20 sıralarında arkadaşıyla birlikte balık avlamak için denize daldı. Saatler geçmesine rağmen sudan çıkmayan Uğur Savaş için endişelenen arkadaşı 112’ye ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
Balık avlamak için denize dalmışlardı: İki dalgıçtan biri kayıp!
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Bursa'da yaşayan ve tatil yapmak için ailesiyle birlikte Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'ya giden Uğur Savaş, kendisi gibi dalgıç olan arkadaşıyla birlikte Ada'nın Sulubahçe mevkiine gitti. Balık avlamak için buradan saat 05:20 sıralarında denize dalan iki arkadaştan Uğur Savaş, saatler geçmesine rağmen denizden çıkmadı. Arkadaşının saat 11.40 sıralarında 112'ye yaptığı ihbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve Dalış Timi sevk edilirken, çalışmalara havadan destek sağlamak için İzmir'den Sahil Güvenlik uçağı da sevk edildi. Diğer yandan Sonar cihazıyla da deniz dibi tarama çalışmaları başlatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada Sulubahçe açıklarında zıpkınla avcılık amacıyla denize giren Uğur Savaş isimli vatandaşımızın denizden çıkmadığının saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Dalış Timi sevk edilerek ivedilikle arama çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir'den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal ederek arama faaliyetlerine katılmıştır. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ilgili unsurlarının koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

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Balık avlamak için denize dalmışlardı: İki dalgıçtan biri kayıp!
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