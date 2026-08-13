Balık avlamak için denize dalmışlardı: İki dalgıçtan biri kayıp!

Bursa'da yaşayan ve tatil yapmak için ailesiyle birlikte Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'ya giden Uğur Savaş, kendisi gibi dalgıç olan arkadaşıyla birlikte Ada'nın Sulubahçe mevkiine gitti. Balık avlamak için buradan saat 05:20 sıralarında denize dalan iki arkadaştan Uğur Savaş, saatler geçmesine rağmen denizden çıkmadı. Arkadaşının saat 11.40 sıralarında 112'ye yaptığı ihbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve Dalış Timi sevk edilirken, çalışmalara havadan destek sağlamak için İzmir'den Sahil Güvenlik uçağı da sevk edildi. Diğer yandan Sonar cihazıyla da deniz dibi tarama çalışmaları başlatıldı.