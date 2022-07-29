Balık Çorbası tarifi: Masterchef Balık Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

AŞÇININ NOTU

Balık çorbası için aldığınız levreğin içini ve pullarını iyice temizleyin. Su ile pişirdiğiniz levreğin suyunu dökmeyin. Levreğin piştiği su çorbanın içerisinde kullanılacaktır. Çorbaya unu yavaş yavaş ve devamlı karıştırarak ekleyin. Çorbanızı taneli olarak tüketebileceğiniz gibi blenderdan geçirerek de tüketebilirsiniz. Çorbanızın kıvamı katı olursa su ekleyerek çorbanızı açabilirsiniz. Ayrıca balık çorbası levrek hariç pek çok balık çeşidi kullanılarak da yapılabilmektedir. Sevdiğiniz balıkları kullanarak da bu çorbayı elde edebilirisiniz.

YAPILIŞI

5 su bardağı su ile levreği tencereye alıp haşlayın.

Pişen levreği küçük küçük didin.

Levreğin suyunu süzerek kenara alın.

Farklı bir tencerede sıvıyağ ile soğanı kavurun.

Patates ve havucu da küçük küçük doğrayıp tencerenin içerisine ekleyin.

Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte patates ve havucun biraz pişmesini sağlayın.

Daha sonra unu da ekleyerek biraz karıştırın.

Ardından süzüp kenara ayırdığınız balık suyunu ekleyerek tüm malzemeler pişene kadar kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine balıkları ekleyerek biraz daha kaynatın.

Bir kaseye yumurta sarısı ve limonu alıp karıştırın.

Ardından çorba suyundan 1 kase alarak yumurta karışımına ekleyin.

Karışımı çorbaya ekleyerek karıştırın ve biraz daha kaynatın.

Son olarak baharatlarını ekleyerek ocağın altını kapatın.