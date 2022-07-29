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Giriş Tarihi: 29.7.2022 23:09 Son Güncelleme: 29.7.2022 23:15

Balık Çorbası tarifi: Masterchef Balık Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İçeriğindeki omega3 yağı sayesinde oldukça faydalı bir yemek olan Balık Çorbası tarifi ile merak ediliyor. Masterchef 2022’de bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Balık Çorbası istedi. Bu kapsamda yarışmayı takip edenler de bu çorbayı yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Balık Çorbası tarifi ile ilgili olarak Balık Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Balık Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir, püf noktası nedir? İşte yanıtı

Balık Çorbası tarifi: Masterchef Balık Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef son bölümde yapılan Balık Çorbası tarifi merak konusu oldu. Yapımı oldukça zor görülen Balık Çorbası, yarışmacıları heyecanlandırdı. Evlerinde yarışmayı takip edenlerden bu yemeği yapmak isteyenler Balık Çorbası ile ilgili olarak Balık Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. İşte Balık Çorbası tarifi, malzemeleri

MALZEMELER

1 adet levrek

1 adet soğan

1 küçük boy patates

1 küçük boy havuç

2 yemek kaşığı un

5 su bardağı su

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yumurta sarısı

1 miktar maydanoz

Tuz

Karabiber

Limon suyu

AŞÇININ NOTU

Balık çorbası için aldığınız levreğin içini ve pullarını iyice temizleyin. Su ile pişirdiğiniz levreğin suyunu dökmeyin. Levreğin piştiği su çorbanın içerisinde kullanılacaktır. Çorbaya unu yavaş yavaş ve devamlı karıştırarak ekleyin. Çorbanızı taneli olarak tüketebileceğiniz gibi blenderdan geçirerek de tüketebilirsiniz. Çorbanızın kıvamı katı olursa su ekleyerek çorbanızı açabilirsiniz. Ayrıca balık çorbası levrek hariç pek çok balık çeşidi kullanılarak da yapılabilmektedir. Sevdiğiniz balıkları kullanarak da bu çorbayı elde edebilirisiniz.

YAPILIŞI

5 su bardağı su ile levreği tencereye alıp haşlayın.

Pişen levreği küçük küçük didin.

Levreğin suyunu süzerek kenara alın.

Farklı bir tencerede sıvıyağ ile soğanı kavurun.

Patates ve havucu da küçük küçük doğrayıp tencerenin içerisine ekleyin.

Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte patates ve havucun biraz pişmesini sağlayın.

Daha sonra unu da ekleyerek biraz karıştırın.

Ardından süzüp kenara ayırdığınız balık suyunu ekleyerek tüm malzemeler pişene kadar kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine balıkları ekleyerek biraz daha kaynatın.

Bir kaseye yumurta sarısı ve limonu alıp karıştırın.

Ardından çorba suyundan 1 kase alarak yumurta karışımına ekleyin.

Karışımı çorbaya ekleyerek karıştırın ve biraz daha kaynatın.

Son olarak baharatlarını ekleyerek ocağın altını kapatın.

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Balık Çorbası tarifi: Masterchef Balık Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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